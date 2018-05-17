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Hediye 'Yağmur'u

Hediye Yağmuru
Geçtiğimiz gün 33. yaşına giren Oğuzhan Koç, önceki gün aşkı Yağmur Tanrısevsin'le Vadistanbul'daydı. Tanrısevsin, geçen hafta verdiği sürpriz doğum günü partisiyle büyülediği sevgilisini bu kez de hediyesiyle mest etti.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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