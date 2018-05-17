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12’lik annesine rakip

12’lik İrem annesine rakip
İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra sık sık objektiflere yansıyan Demet Şener, kızı İrem'le önceki gün Zorlu 'deydi. Ünlü sunucu, "Bugünü anne kız kendimize ayırdık" dedi. 12 yaşındaki 'in 1 metre 77 santimetre boyundaki annesine yetişmesi de dikkat çekti.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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