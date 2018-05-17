12’lik İrem annesine rakip

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boşandıktan
sonra sık sık
objektiflere
yansıyan Demet Şener, kızı İrem'le
önceki
gün Zorlu AVM
'deydi.
Ünlü sunucu,
"Bugünü anne
kız kendimize
ayırdık" dedi. 12 yaşındaki İrem
'in 1 metre 77 santimetre
boyundaki
annesine
yetişmesi de
dikkat çekti.
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