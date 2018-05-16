Margot Kidder, 1970 ve 1980'li yıllarda gösterime giren dört filmde 'Superman'in platonik aşkı, 'gazeteci Lois Lane' karakterini canlandırmıştı.
Kanadalı aktris, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, 1996'da ortadan kaybolarak dünya medyasında gündem olmuştu.
Film serisinde 'Superman'i canlandıran Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşüp felç kalmış, 2004'te hayatını kaybetmişti.
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