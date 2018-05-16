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'Superman'in ünlü oyuncusu öldü!

‘Superman’ serisindeki '' karakteriyle özdeşleşen oyuncu , 69 yaşında hayatını kaybetti.

Supermanin ünlü oyuncusu öldü!

, 1970 ve 1980'li yıllarda gösterime giren dört filmde 'Superman'in platonik aşkı, 'gazeteci ' karakterini canlandırmıştı.

aktris, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, 1996'da ortadan kaybolarak dünya medyasında gündem olmuştu.

Film serisinde 'Superman'i canlandıran Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşüp felç kalmış, 2004'te hayatını kaybetmişti.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 12:43
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