Kasım 'Yağmur'u

Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, aşkı sosyetede buldu. Geçtiğimiz yıl oyuncu Mert Öcal'la sürpriz şekilde ayrılan Ünal, ardından gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı. Sevindik'le 2 ay önce yollarını ayıran Ünal, son haftalarda ise Kasım Garipoğlu ile yakınlaştı.
Geçtiğimiz ay yakın dostlarıyla Burgazada'ya giden ikili, baş başa fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Bu arada Garipoğlu, Aslışah Alkoçlar ile geçtiğimiz yazki aşkının ardından eski sevgilisi Leyla Koray'a dönmüş ve Koray'ı darp ettiği iddiasıyla günlerce konuşulmuştu.
Cemiyet hayatına yakınlığıyla bilinen Ünal, Garipoğlu ile ilişkisi başlar başlamaz sosyal medyada takipleşmeye başladı.
HALİL ÇİLİNGİR
Geçtiğimiz ay yakın dostlarıyla Burgazada'ya giden ikili, baş başa fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Bu arada Garipoğlu, Aslışah Alkoçlar ile geçtiğimiz yazki aşkının ardından eski sevgilisi Leyla Koray'a dönmüş ve Koray'ı darp ettiği iddiasıyla günlerce konuşulmuştu.
Cemiyet hayatına yakınlığıyla bilinen Ünal, Garipoğlu ile ilişkisi başlar başlamaz sosyal medyada takipleşmeye başladı.
HALİL ÇİLİNGİR
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