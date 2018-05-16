Kasım 'Yağmur'u

Sineması'nın sultanıyapımcı kızıaşkı sosyetede buldu. Geçtiğimiz yıl oyuncusürpriz şekilde ayrılan Ünal, ardından gönlünü yine bir oyuncu olankaptırmıştı. Sevindik'le 2 ay önce yollarını ayıran Ünal, son haftalarda iseile yakınlaştı.ay yakın dostlarıylagiden ikili, baş başa fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Bu arada Garipoğlu,ile geçtiğimiz yazki aşkının ardındandönmüş vegünlerce konuşulmuştu.Cemiyet hayatına yakınlığıyla bilinen Ünal, Garipoğlu ile ilişkisi başlar başlamaz sosyal medyada takipleşmeye başladı.