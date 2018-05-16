İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da objektiflere takıldı. 29 yaşındaki Victoria's Secret modelinin iyice belirginleşen karnı kadar doğal güzelliği de dikkat çekti...
Karnı burnunda
Etiketler: Candice Swanepoel , Brezilya , karın
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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