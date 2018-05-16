;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Hoşgeldin damat
  2. Gala kumruları

Karnı burnunda

Karnı burnunda
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da objektiflere takıldı. 29 yaşındaki Victoria's Secret modelinin iyice belirginleşen karnı kadar doğal güzelliği de dikkat çekti...

Etiketler: , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ