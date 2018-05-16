Hoşgeldin damat

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'deki başarısıyla gururumuz olan Mesut Özil, ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında aldı. Ünlü futbolcu, önceki gün İzmirli nişanlısının memleketi Bergama'ya gitti. Özil, aşkının ailesi ve akrabalarıyla da buluştu.
Gülşe, yemekte dayısının torununu kucağından indirmedi. Çifte "Allah size de nasip etsin" yorumu yapıldı.
Müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi. Damatlarıyla tanışan Gülşe'nin akrabaları ünlü futbolcuyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
Gülşe, yemekte dayısının torununu kucağından indirmedi. Çifte "Allah size de nasip etsin" yorumu yapıldı.
Müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi. Damatlarıyla tanışan Gülşe'nin akrabaları ünlü futbolcuyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
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