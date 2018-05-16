Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la geçtiğimiz gün ABD'de evlenen Berk Suyabatmaz'ın 15 yıllık hayali gerçek oldu. 40 yaşındaki işadamı, kutlama yemeğinde ise "Bir taneydi ben aldım" yazılı el pankartıyla mutluluğunu gözler önüne serdi. Suyabatmaz'ın dostu Mina Somer de "Berk, Burcu ile evleneceğini 15 yıl önce söylemişti" diye yorum yaparak işadamının yıllar önce Burcu Esmersoy'a vurulduğunu açıkladı.
Bir taneydi Berk kaptı
Etiketler: burcu esmersoy , Berk Suyabatmaz
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.