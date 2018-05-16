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Bir taneydi Berk kaptı

Bir taneydi Berk kaptı
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la geçtiğimiz gün ABD'de evlenen Berk Suyabatmaz'ın 15 yıllık hayali gerçek oldu. 40 yaşındaki işadamı, kutlama yemeğinde ise "Bir taneydi ben aldım" yazılı el pankartıyla mutluluğunu gözler önüne serdi. Suyabatmaz'ın dostu Mina Somer de "Berk, Burcu ile evleneceğini 15 yıl önce söylemişti" diye yorum yaparak işadamının yıllar önce Burcu Esmersoy'a vurulduğunu açıkladı.





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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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