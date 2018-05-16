Oyuncu Demet Özdemir, sezonu Ege'de açtı. Önceki gün Göcek'e giden güzel oyuncu, kiraladığı tekneyle de mavi tura çıktı. Tekneden tek başına fotoğraf paylaşan Demet Özdemir'in tatilde kiminle birlikte olduğu ise hayranları tarafından merak konusu oldu.
Bir demet Gizem
Etiketler: Demet Özdemir
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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