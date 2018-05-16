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Bir demet Gizem

Bir demet Gizem
Oyuncu Demet Özdemir, sezonu Ege'de açtı. Önceki gün Göcek'e giden güzel oyuncu, kiraladığı tekneyle de mavi tura çıktı. Tekneden tek başına fotoğraf paylaşan 'in tatilde kiminle birlikte olduğu ise hayranları tarafından merak konusu oldu.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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