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Ustayı ağlattı

Ustayı ağlattı
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Anneler Günü'nde Bilecikli annelerle buluştu. Koçyiğit, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yeğeni Sedat Çelenk'in sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Çelenk, sanatçıya çiçek hediye etti.
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