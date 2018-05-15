Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Anneler Günü'nde Bilecikli annelerle buluştu. Koçyiğit, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yeğeni Sedat Çelenk'in sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Çelenk, sanatçıya çiçek hediye etti.
Ustayı ağlattı
Etiketler: Hülya Koçyiğit
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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