Tarihimiz servet

Londra'da geçtiğimiz günlerde açık artırmaya sunulan Osmanlı dönemine ait eserler büyük ilgi gördü. Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma el yazması Tuhfet ül-Mülk, tam 350 bin pound'a alıcı buldu. Nevşehir ve Konya'da yapılan ve 17. yüzyıla ait el dokuması halıların her biri ise 309 bin pounda satılarak tarihimizin değerini bir kez daha gösterdi...
309 BİN POUND
33 santimetreye 22 santimetre ölçülerinde olan 209 sayfalık el yazması kitabı satın alan kişinin kimliği ise gizli tutuldu. Tarihi kitabın 350 bin pounda satılması, İngiltere'de de olay yarattı.
309 BİN POUND
309 BİN POUND
33 santimetreye 22 santimetre ölçülerinde olan 209 sayfalık el yazması kitabı satın alan kişinin kimliği ise gizli tutuldu. Tarihi kitabın 350 bin pounda satılması, İngiltere'de de olay yarattı.
309 BİN POUND
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