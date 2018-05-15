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Mutluluklar

Başarılı sunucu , dün ’la ’de evlendi. Başkonsolosluğu’ndaki nikaha, çiftin 20 kişilik dostları ve ailesi katıldı


Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, dün TSİ 21.30'da New York'ta evlendi. Geçtiğimiz ay nişanlanan ikili, 1 yıllık aşklarını New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına taşıdı.
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