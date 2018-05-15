Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, dün TSİ 21.30'da New York'ta evlendi. Geçtiğimiz ay nişanlanan ikili, 1 yıllık aşklarını New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına taşıdı.
Mutluluklar
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, dün Berk Suyabatmaz’la ABD’de evlendi. New York Başkonsolosluğu’ndaki nikaha, çiftin 20 kişilik dostları ve ailesi katıldı
Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, dün TSİ 21.30'da New York'ta evlendi. Geçtiğimiz ay nişanlanan ikili, 1 yıllık aşklarını New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına taşıdı.
Etiketler: burcu esmersoy , New York , ABD , Berk Suyabatmaz
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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