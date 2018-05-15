ÖNCEKİ gün 33 yaşına giren Oğuzhan Koç'a oyuncu aşkı Yağmur Tanrısevsin, unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Tanrısevsin, 3 yıllık aşkının doğum günü pastası için muzipliğini konuşturdu. Ünlü şarkıcı, pastanın üzerinde şeker hamurundan yapılan heykelini görünce şaşkına döndü. Koç, pastası ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koç gibi sürpriz
Yağmur Tanrısevsin, önceki gün 33 yaşına basan 3 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç’un doğum günü pastasında muzip kişiliğini konuşturdu
Etiketler: yağmur tanrısevsin , Oğuzhan Koç
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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