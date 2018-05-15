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Koç gibi sürpriz

, önceki gün 33 yaşına basan 3 yıllık sevgilisi ’un doğum günü pastasında muzip kişiliğini konuşturdu

Koç gibi sürpriz
ÖNCEKİ gün 33 yaşına giren Oğuzhan Koç'a oyuncu aşkı Yağmur Tanrısevsin, unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Tanrısevsin, 3 yıllık aşkının doğum günü pastası için muzipliğini konuşturdu. Ünlü şarkıcı, pastanın üzerinde şeker hamurundan yapılan heykelini görünce şaşkına döndü. Koç, pastası ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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