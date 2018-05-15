Çağla şartı: güç

Çağla Şıkel, önceki gün İstMarina AVM'deki etkinlikte kendisine büyük ilgi gösteren hayranlarının sorularını yanıtladı.



İki çocuk annesi manken, "Yeniden evlenebilirim. Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım" diye konuştu.