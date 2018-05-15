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Çağla şartı: güç

Çağla şartı: güç
Çağla Şıkel, önceki gün İstMarina AVM'deki etkinlikte kendisine büyük ilgi gösteren hayranlarının sorularını yanıtladı.

İki çocuk annesi manken, "Yeniden evlenebilirim. Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım" diye konuştu.
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