Çağla şartı: güç

Çağla Şıkel, önceki gün İstMarina AVM'deki etkinlikte kendisine büyük ilgi gösteren hayranlarının sorularını yanıtladı.
İki çocuk annesi manken, "Yeniden evlenebilirim. Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım" diye konuştu.
İki çocuk annesi manken, "Yeniden evlenebilirim. Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım" diye konuştu.
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