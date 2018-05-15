Aleyna boy attı

Şarkıcılıktaki başarısını Photoshop'ta gösteremeyen Aleyna Tilki, yine sınıfta kaldı. Geçtiğimiz aylarda instagram'da boyunu uzatmak için Photoshop'a başvuran genç popçu, önceki gün de aynı yöntemi denedi.
Boyu 165 santimetre olan 18 yaşındaki popçu, Photoshop ile kendisini servi boylu yaptı. Tilki'nin takipçileri ise "Sen kendini kurnaz sanıyorsun ama bizden kaçmaz" demekten kendini alamadı. Genç popçu, bu hareketiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
Boyu 165 santimetre olan 18 yaşındaki popçu, Photoshop ile kendisini servi boylu yaptı. Tilki'nin takipçileri ise "Sen kendini kurnaz sanıyorsun ama bizden kaçmaz" demekten kendini alamadı. Genç popçu, bu hareketiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
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