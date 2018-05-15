Aleyna boy attı

başarısını Photoshop'tagösteremeyenyinesınıfta kaldı.Geçtiğimizaylardainstagram'daboyunuuzatmak içinPhotoshop'abaşvurangenç popçu,önceki gün de aynıyöntemi denedi.olanpopçu, Photoshop ilekendisini servi boylu yaptı. Tilki'nintakipçileri isedemekten kendini alamadı. Genç popçu,bu hareketiyle sosyal medyada alaykonusu oldu.