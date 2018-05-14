Hadise ile 'Boğa' lakaplı eski futbolcu Serhat Akın'ın polemiği bitmiyor. Her şey Akın'ın şarkıcı için "Geçmişte çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' demesiyle başlamıştı. Bu sözler üzerine Hadise, Serhat Akın'a "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam" diye çıkışmıştı. Eski futbolcu ise önceki gün şu sözlerle seksi popçuya yanıt verdi: "Bir insanı kırdığım için öncelikle üzülür, sonrasında özür dilerim. Fakat kötü niyet içermediği malum bu sözlerimin, 'kadına şiddet' gibi çok hassas bir konuyla duyurulması, eşim ve kızım üzerinden yargılanmaya çalışılmam karşı tarafın iyi niyetli değil, gündeme gelme çabasıyla bana bu ithamlarda bulunduğunu düşündürdü."
Kızgın Boğa
‘Boğa’ lakaplı Serhat Akın, hakkında ‘Arap atı’ dediği Hadise’nin ‘Bu kadına şiddettir’ çıkışı üzerine açıklama yaptı: ‘Gündeme gelme çabasında!’
Etiketler: Serhat Akın , Hadise
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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