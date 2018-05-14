Kendisini aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'la Mart ayında boşanan Demet Şener'den çarpıcı açıklamalar... Şener, önceki gün Next Level AVM'deki söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi. Söyleşide boşanma sürecinde yaşadığı kötü günleri hayranlarıyla paylaşan eski manken şu sözlerle de adeta günah çıkardı:



"kendimi evlilik müessesine çok fazla teslim etmiş ve hayatımın merkezine koymuştum. Beklemediğim yerden darbe aldım. Kendimden vazgeçmiştim; ancak bunu yapmam yanlışmış."



DEMET BİN PİŞMAN

Boşandıktan sonra işlerinin açıldığını söyleyen 41 yaşındaki sunucu, "Mesleki açıdan 20'li yaşlarıma geri döndüm" dedi.