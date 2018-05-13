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Ser verip sır vermedi

Ser verip sır vermedi
Bir süredir işletmeci Onur Gülmek'le aşk yaşayan Çiğdem Batur, önceki gün Zorlu 'de yazlık alışveriş yaptı. Ramazan'dan sonra sevgilisiyle tatile çıkacağını söyleyen güzel oyuncu, "Rotanız neresi olacak?" sorusuna "Nereye gideceğimizi şimdi söylemeyeyim" yanıtı verdi.
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