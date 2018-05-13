Bir süredir işletmeci Onur Gülmek'le aşk yaşayan Çiğdem Batur, önceki gün Zorlu AVM'de yazlık alışveriş yaptı. Ramazan'dan sonra sevgilisiyle tatile çıkacağını söyleyen güzel oyuncu, "Rotanız neresi olacak?" sorusuna "Nereye gideceğimizi şimdi söylemeyeyim" yanıtı verdi.
Ser verip sır vermedi
Etiketler: Çiğdem Batur , AVM
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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