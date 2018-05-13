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Milyon dolara şık!

Milyon dolara şık!
Dünyaca ünlü yıldızların şıklık yarışına girdiği Cannes Film Festivali'ne damgasını vuran isim bir Hollywood yıldızı değil sosyal medya fenomeni Camila Coelho oldu. 30 yaşındaki yıldızın kırmızı halı töreninde giydiği 'Ralph&Russo' imzalı organza kumaştan yapılan kıyafetinin değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.
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