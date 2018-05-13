Dünyaca ünlü yıldızların şıklık yarışına girdiği Cannes Film Festivali'ne damgasını vuran isim bir Hollywood yıldızı değil sosyal medya fenomeni Camila Coelho oldu. 30 yaşındaki yıldızın kırmızı halı töreninde giydiği 'Ralph&Russo' imzalı organza kumaştan yapılan kıyafetinin değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.
Milyon dolara şık!
Etiketler: Cannes Film Festivali
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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