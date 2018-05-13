Mezuniyet keyfi

Sabancı Ailesi'nin çapkınlıklarıyla ünlü iki ismi Hacı ile Hakan Sabancı, önceki gün University of Southern California'dan mezun olan kardeşleri Kerim için ABD'nin yolunu tuttu. Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı, mezuniyet partisinin yapıldığı mekandan da keyifli kareler paylaştı...