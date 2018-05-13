Karakolluk oldu!

Ünlü oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken yayalar için yeşil ışık yandığı sırada üzerine doğru hareket eden bir araçla şoke oldu. Şoföre çıkışan oyuncu, aracı kullanan ve kendisini "Ben komiserim, seni içeri attırırım" dediğini iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu. Şoför de Burcu Binici'den davacı olduğunu açıkladı...
Güzel oyuncu, yaklaşık 2 saat karakolda kaldı.
Doğan SAVAŞ
Güzel oyuncu, yaklaşık 2 saat karakolda kaldı.
Doğan SAVAŞ
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