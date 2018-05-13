Eşine konuk olacak

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oyuncu Tolgahan Sayışman,
önceki gün Zorlu AVM
'deydi. Eşi Almeda Abazi'nin
memleketi olan Arnavutluk'ta 'Milli Damat'
ilan
edilen Sayışman, "Haziran ayında Arnavutluk'a gidip Almeda'nın sunduğu yarışma programında konuk olacağım"
diye konuştu.
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