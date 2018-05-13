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Eşine konuk olacak

Eşine konuk olacak
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Zorlu 'deydi. Eşi Almeda Abazi'nin memleketi olan Arnavutluk'ta 'Milli Damat' ilan edilen Sayışman, "Haziran ayında Arnavutluk'a gidip Almeda'nın sunduğu yarışma programında konuk olacağım" diye konuştu.
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