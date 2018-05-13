Enrıque sevdası

Cannes Film Festivali için birkaç gündür Fransa'da olan Meryem Uzerli, önceki gün hayaline kavuştu. Alman oyuncu, Cannes'da yıllardır büyük hayranı olduğu Enrique Iglesias ile karşılaştı.
Hemen dünyaca ünlü şarkıcının yanına giden Meryem Uzerli, Iglesias'ın kendisini öperken çektiği bu fotoğrafı da kalp emojisiyle instagram hesabında paylaştı.
(Enrique Iglesias)
Hemen dünyaca ünlü şarkıcının yanına giden Meryem Uzerli, Iglesias'ın kendisini öperken çektiği bu fotoğrafı da kalp emojisiyle instagram hesabında paylaştı.
(Enrique Iglesias)
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