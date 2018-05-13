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Aslan podolski

Bir dönem ’da top koşturan , Köln’de açtığı ‘’ adlı restoranın mönüsüne çaydan sonra şimdi de diğer Türk lezzeti künefeyi ekledi

Aslan podolski
Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, 'den gitse de kalbi memleketimizde kaldı. Geçtiğimiz yıl 'nın Köln kentinde Mangal Döner adlı bir dönerci açan Polonya asıllı Alman futbolcu, mönüye çok sevdiği Türk çayını da eklemişti. , Almanlar ve Türk gurbetçilerden büyük ilgi gören mekanında bununla da sınırlı kalmadı.



Alman futbolcu, şimdi de 'in mönüsüne yine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan künefeyi kattı. Müşterilerine künefeyi yine Türk aşçının yaptığı kaymakla sunan Lukas Podolski, böylece yine Türkiye aşkını konuşturdu. Yıldız futbolcu, bu tavrıyla özellikle taraftara "Aslan Podolski" dedirtti.



Mekandaki aşçılarının tamamı Türkler'den oluşan Podolski, çok sevdiği künefeye de mönüde yer verdi.
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