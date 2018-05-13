Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Türkiye'den gitse de kalbi memleketimizde kaldı. Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Köln kentinde Mangal Döner adlı bir dönerci açan Polonya asıllı Alman futbolcu, mönüye çok sevdiği Türk çayını da eklemişti. Lukas Podolski, Almanlar ve Türk gurbetçilerden büyük ilgi gören mekanında bununla da sınırlı kalmadı.
Alman futbolcu, şimdi de Mangal Döner'in mönüsüne yine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan künefeyi kattı. Müşterilerine künefeyi yine Türk aşçının yaptığı kaymakla sunan Lukas Podolski, böylece yine Türkiye aşkını konuşturdu. Yıldız futbolcu, bu tavrıyla özellikle Galatasaraylı taraftara "Aslan Podolski" dedirtti.
Mekandaki aşçılarının tamamı Türkler'den oluşan Podolski, çok sevdiği künefeye de mönüde yer verdi.
Alman futbolcu, şimdi de Mangal Döner'in mönüsüne yine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan künefeyi kattı. Müşterilerine künefeyi yine Türk aşçının yaptığı kaymakla sunan Lukas Podolski, böylece yine Türkiye aşkını konuşturdu. Yıldız futbolcu, bu tavrıyla özellikle Galatasaraylı taraftara "Aslan Podolski" dedirtti.
Mekandaki aşçılarının tamamı Türkler'den oluşan Podolski, çok sevdiği künefeye de mönüde yer verdi.
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