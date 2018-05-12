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Utangaç Su

Utangaç Su
Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşıp yaklaşık iki saat alışveriş yapan anne-kız, keyifli vakit geçirdi. Fotoğraflarının çekildiği sırada annesinin arkasına saklanan Su'nun çekingenliği dikkat çekti. tutkunu olan Altuğ, "Ramazan Ayı'ndan sonra uzun bir tatile çıkacağız" dedi.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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