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Fotoğraf sı!

Fotoğraf davası!
Son dönemde kızının babasıyla girdiği velayet savaşı ve Arya'nın yattığı hastaneyle başlayan 'ihmal' davasıyla sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan, önceki gün yeni bir şok yaşadı. Güzel oyuncu, İstanbul'daki bir masaj salonuna ait kartta kendi fotoğrafını gördü.
"Beni yabancı bir ünlü sandılar" diyerek kartı paylaşan , fotoğrafını izinsiz kullananlara dava açıyor.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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