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Cesur güzel

Cesur güzel
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam tüm bakışları üzerine topladı. Son günlerde kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat'la olan ilişkisinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan güzel oyuncu, W Hotel'de düzenlenen davete derin göğüs dekolteli bir bluzla katıldı. Hande Doğandemir, saç modeliyle de göz kamaştırdı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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