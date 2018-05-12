Cesur güzel

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Ünlü
oyuncu Hande Doğandemir,
önceki akşam
tüm bakışları
üzerine topladı.
Son günlerde kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat'la
olan ilişkisinin
üzerinde kara
bulutlar dolaştığı
konuşulan
güzel oyuncu,
W Hotel'de
düzenlenen
davete derin göğüs dekolteli
bir bluzla
katıldı. Hande Doğandemir,
saç modeliyle de
göz kamaştırdı.
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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