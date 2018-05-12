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Bakım var yok

Bakım var estetik yok
Çağla Şıkel, önceki gün modacı dostu Hakan Akkaya ile Este Cerrahi Merkezi'nin açılışındaydı. 39 yaşındaki 2 çocuk annesi model, "Genelde bakım için güzellik merkezlerine gidiyorum henüz estetiğe ihtiyaç duymadım" dedi.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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