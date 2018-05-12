Çağla Şıkel, önceki gün modacı dostu Hakan Akkaya ile Este Cerrahi Merkezi'nin açılışındaydı. 39 yaşındaki 2 çocuk annesi model, "Genelde bakım için güzellik merkezlerine gidiyorum henüz estetiğe ihtiyaç duymadım" dedi.
Bakım var estetik yok
Etiketler: Çağla Şikel , hakan akkaya , estetik
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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