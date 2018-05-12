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Anneyle gezinti

Anneyle gezinti
Dünyada gezmedik yer bırakmayan Şebnem Çapa, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Annesiyle birlikte kol kola alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel, "Anneler Günü'ne hazırlık mı?" sorusuna "Bize her gün Anneler Günü" cevabını verdi.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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