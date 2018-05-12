Dünyada gezmedik yer bırakmayan Şebnem Çapa, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Annesiyle birlikte kol kola alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel, "Anneler Günü'ne hazırlık mı?" sorusuna "Bize her gün Anneler Günü" cevabını verdi.
Anneyle gezinti
Etiketler: Nişantaşı City , Şebnem Çapa
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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