Anasının kuzusu

Ünlü anneler, Samsung Anneler Günü Sergisi'nde buluştu! Hakan Öztürk'ün gözüyle ünlü anne ve çocuklarının portrelerinin çekildiği sergide en sevimli karelerden birine de Ece Erken ile oğlu Eymen imza attı. Güzel sunucu, "Annelik karşılıksız sevgi ve fedakarlık demek. Bunu bana yaşattığı için Eymen'e teşekkür ederim" diyerek de duygularını dile getirdi.