Eski futbolcu Serhat Akın'ın önceki gün Hadise hakkında yaptığı yorumlara şarkıcıdan cevap geldi. "Hadise, eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" diyerek tepki çeken Akın'a popçu, dün sosyal medyadan çok sert şekilde cevap verdi. "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın" sözünü paylaşan Hadise, altına şu notu düştü:
"Ağzım açık okuyorum... Bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Benim babam işçiydi, bana pahalı kıyafetler almak için parası yoktu. Ama babam adam gibi adam."
"Ağzım açık okuyorum... Bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Benim babam işçiydi, bana pahalı kıyafetler almak için parası yoktu. Ama babam adam gibi adam."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.