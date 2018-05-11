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Yıllara meydan okudu!

Yıllara meydan okudu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, paylaşımlarına devam ediyor. 48 yaşındaki şarkıcı, siyah renkli süper minisiyle fotoğraf yayınlandı. Hayranları 100 binlerce yorum yazdı. Bacaklarının daha uzun süre görünmesini sağlamak için yüksek topuk ayakkabı giydiği görülen Jennifer, genç kızlara taş çıkardı. Adeta yıllara meydan okudu...

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