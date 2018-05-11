Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, instagram paylaşımlarına devam ediyor. 48 yaşındaki şarkıcı, siyah renkli süper minisiyle fotoğraf yayınlandı. Hayranları 100 binlerce yorum yazdı. Bacaklarının daha uzun süre görünmesini sağlamak için yüksek topuk ayakkabı giydiği görülen Jennifer, genç kızlara taş çıkardı. Adeta yıllara meydan okudu...
Yıllara meydan okudu!
Etiketler: Jennifer Lopez , instagram , fit
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.