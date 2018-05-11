Yıldızlı açılış

Eti tuzlama yani 'Salt Bea' hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, son şubesini önceki akşam Kapalıçarşı'da açtı. Renkli açılışa 500 davetli katıldı. Ünlü etçiyi bu özel gecede ABD'li oyuncu Chris Noth da yalnız bırakmadı.
Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü aktör, mekana övgüler yağdırdı. Bu arada İstanbul'un yanı sıra ABD'de ve Dubai'de de şubeleri olan Nusret'in Sandal Bedesteni'ndeki yeni restoranı davetlilerden tam not aldı.
Noth, "100 dolara poz veririm" diye muhabirlere takıldı.
Doğan SAVAŞ
Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü aktör, mekana övgüler yağdırdı. Bu arada İstanbul'un yanı sıra ABD'de ve Dubai'de de şubeleri olan Nusret'in Sandal Bedesteni'ndeki yeni restoranı davetlilerden tam not aldı.
Noth, "100 dolara poz veririm" diye muhabirlere takıldı.
Doğan SAVAŞ
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