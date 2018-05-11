Yıldızlı açılış

Dünyaca ünlü kasap Nusret’in Kapalıçarşı’da yeni şube açacak olması, bölgedeki emlak fiyatlarını şimdiden uçurdu. Emlakçılar, ‘Nusret sayesinde fiyatlarda bir buçuk katlık artış oldu’ dedi. Ünlü kasabın Kapalıçarşı’daki restoranının açılışına etlerinin müdavimi olan David Beckham'ı çağırdığı da konuşuluyor...