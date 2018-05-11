Karadeniz rüzgarı sert esiyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşamki bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Dizi, yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14.75 izlenme oranı ve yüzde 33.09 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci olmayı yine başardı. Dizi, Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar listesindeydi.
Nefes ile Tahir'in evlendiğini öğrenen Vedat'ın hain planı izleyiciyi soluksuz bıraktı. Nefes'i elde edebilmek için Tahir'e sevdalı olan Mercan'ı öldürmeye kalkan Vedat, izleyicinin de tepkisini çekti. Dizinin tutkunları, Vedat'ın Mercan'ı intihar süsü vererek öldürmeye çalıştığı sahneyi soluksuz izledi...
Asiye ile Mustafa Kaleli'nin türkü söylediği anlar ise yüzleri güldürdü.
Nefes ile Tahir'in evlendiğini öğrenen Vedat'ın hain planı izleyiciyi soluksuz bıraktı. Nefes'i elde edebilmek için Tahir'e sevdalı olan Mercan'ı öldürmeye kalkan Vedat, izleyicinin de tepkisini çekti. Dizinin tutkunları, Vedat'ın Mercan'ı intihar süsü vererek öldürmeye çalıştığı sahneyi soluksuz izledi...
Asiye ile Mustafa Kaleli'nin türkü söylediği anlar ise yüzleri güldürdü.
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