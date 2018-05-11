Karadeniz rüzgarı sert esiyor

reyting rekorları kıran dizisiönceki akşamki bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Dizi, yeni bölümüyleizlenme oranı vealıp 100 program arasında birinci olmayı yine başardı. Dizi, Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar listesindeydi.izleyiciyi soluksuz bıraktı. Nefes'i elde edebilmek için Tahir'e sevdalı olan Mercan'ı öldürmeye kalkanizleyicinin de tepkisini çekti. Dizinin tutkunları,çalıştığı sahneyi soluksuz izledi...Asiye ile Mustafa Kaleli'nin türkü söylediği anlar ise yüzleri güldürdü.