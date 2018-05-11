Güzel oyuncu Burcu Kara, 'Anneler Günü' için bir ilke imza attı. 7 ay önce oğlu Ali Çınar'ı kucağına alan Kara, geçtiğimiz gün takipçileri arasından kendi gibi ilk kez 'Anneler Günü'nü kutlayacak annelerle instagram'daki canlı yayında buluştu. Ünlü oyuncu, bu özel paylaşımını da annelere armağan etti.
Canlı buluşma
Etiketler: Burcu Kara , anneler günü
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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