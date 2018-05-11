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Canlı buluşma

Canlı buluşma
Güzel oyuncu Burcu Kara, 'Anneler Günü' için bir ilke imza attı. 7 ay önce oğlu Ali Çınar'ı kucağına alan Kara, geçtiğimiz gün takipçileri arasından kendi gibi ilk kez ''nü kutlayacak annelerle instagram'daki canlı yayında buluştu. Ünlü oyuncu, bu özel paylaşımını da annelere armağan etti.

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