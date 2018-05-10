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Yıldırım etkisi

Yıldırım etkisi
Bu yıl 71.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılmak için özel davetli olarak dün Fransa'ya giden Serenay Sarıkaya, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek için titizlikle hazırlandı.
Özel etkinlik kapsamında dünyaca ünlü model Gigi Hadid'le buluşacak olan güzel oyuncu, başarılı modacı Hakan Yıldırım'a birbirinden iddialı 2 kostüm hazırlattı.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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