Turkuvaz gururu

düzenlediğiönceki gecegerçekleştirildi. Tiyatro, müzik,sinema ve TV dünyasından ünlüisimlerin ödüllendirildiğinebu yıldamga vurdu. Yıldız geçidininyaşandığı gecede;aldı.atv'den MelihAltınok, Murat Yıldırım, EmrahErdoğan veödül kazandı.Sabah Gazetesi'nin usta yazarıgecedelayıkgörüldü. Sabah'ın magazin ekibirlikte 7 ödül aldı.isimli şarkısı, ödüle layık görüldü.kategorisindeisimli albümüyleödülünsahibi oldu. Geceye katılamayanteşekkür etti.atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'de başrol oynayan Emrah, 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısıyla 'En İyi Dizi Şarkısı' kategorisinde ödüllendirildi. Sanatçı ayrıca 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.gündemini belirleyen haberlere imza atanyaşadı. Muhabirimizbaşlıklı ses getiren haberiyledalında ödüle layık görüldü.ise geçtiğimiz yazçektiği vebaşlığıyla gazetemizde yer alan yönetmenyarı çıplak fotoğraflarıylakategorisinde ödül kazandı. İki muhabirimiz, ödülleriyle gurur pozu verdi.İrem Sak, kırmızı elbisesiyle gecenin en şık isimlerindendi.Aylin Coşkun, gecede sahne aldı.En İyi Kadın Yorumcu' ödülünün sahibi Hande Yener oldu.İsmail Hacıoğlu, milyonları ağlatan 'Ayla' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Hacıoğlu, geceye eşi Duygu Hanım'la katıldı.