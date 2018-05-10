Turkuvaz gururu

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği '23. Altın Objektif Ödülleri' Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda önceki gece CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleştirildi. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği 'Altın Objektif Ödül Töreni'ne bu yıl Turkuvaz Medya damga vurdu. Yıldız geçidinin yaşandığı gecede; Turkuvaz Grubu 15 ödül aldı. Takvim muhabirleri Aydın Hamza ve Doğan Savaş, atv'den Melih Altınok, Murat Yıldırım, Emrah Erdoğan ve A Haber'den Orhan Sali ödül kazandı.
TARKAN VE ALEYNA'YA ÖDÜL
Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, gecede Basın Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sabah'ın magazin eki Günaydın, Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'le birlikte 7 ödül aldı. 'En İyi Şarkı' kategorisinde Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' isimli şarkısı, ödüle layık görüldü. 'En İyi Albüm' kategorisinde "ON" isimli albümüyle Tarkan ödülün sahibi oldu. Geceye katılamayan Megastar, bir video ile MGD'ye teşekkür etti.
ÇİFTE MUTLULUK
atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'de başrol oynayan Emrah, 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısıyla 'En İyi Dizi Şarkısı' kategorisinde ödüllendirildi. Sanatçı ayrıca 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.
TAKVİM'E 2 ÖDÜL
Magazin gündemini belirleyen haberlere imza atan TAKVİM de gecede 2 ödül almanın gururunu yaşadı. Muhabirimiz Aydın Hamza, "Tuba Terörü" başlıklı ses getiren haberiyle 'Yazılı Basın Haber' dalında ödüle layık görüldü.
Doğan Savaş ise geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektiği ve 'Koyun Delisi' başlığıyla gazetemizde yer alan yönetmen Sinan Çetin'in yarı çıplak fotoğraflarıyla 'Yazılı Basın Fotoğraf' kategorisinde ödül kazandı. İki muhabirimiz, ödülleriyle gurur pozu verdi.
İrem Sak, kırmızı elbisesiyle gecenin en şık isimlerindendi.
Aylin Coşkun, gecede sahne aldı.
En İyi Kadın Yorumcu' ödülünün sahibi Hande Yener oldu.
İsmail Hacıoğlu, milyonları ağlatan 'Ayla' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Hacıoğlu, geceye eşi Duygu Hanım'la katıldı.
TARKAN VE ALEYNA'YA ÖDÜL
Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, gecede Basın Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sabah'ın magazin eki Günaydın, Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'le birlikte 7 ödül aldı. 'En İyi Şarkı' kategorisinde Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' isimli şarkısı, ödüle layık görüldü. 'En İyi Albüm' kategorisinde "ON" isimli albümüyle Tarkan ödülün sahibi oldu. Geceye katılamayan Megastar, bir video ile MGD'ye teşekkür etti.
ÇİFTE MUTLULUK
atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'de başrol oynayan Emrah, 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısıyla 'En İyi Dizi Şarkısı' kategorisinde ödüllendirildi. Sanatçı ayrıca 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.
TAKVİM'E 2 ÖDÜL
Magazin gündemini belirleyen haberlere imza atan TAKVİM de gecede 2 ödül almanın gururunu yaşadı. Muhabirimiz Aydın Hamza, "Tuba Terörü" başlıklı ses getiren haberiyle 'Yazılı Basın Haber' dalında ödüle layık görüldü.
Doğan Savaş ise geçtiğimiz yaz Bodrum'da çektiği ve 'Koyun Delisi' başlığıyla gazetemizde yer alan yönetmen Sinan Çetin'in yarı çıplak fotoğraflarıyla 'Yazılı Basın Fotoğraf' kategorisinde ödül kazandı. İki muhabirimiz, ödülleriyle gurur pozu verdi.
İrem Sak, kırmızı elbisesiyle gecenin en şık isimlerindendi.
Aylin Coşkun, gecede sahne aldı.
En İyi Kadın Yorumcu' ödülünün sahibi Hande Yener oldu.
İsmail Hacıoğlu, milyonları ağlatan 'Ayla' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Hacıoğlu, geceye eşi Duygu Hanım'la katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.