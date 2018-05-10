Londra kaçkını!

Bir dargın bir barışık olduğu Fenerbahçeli Alper Potuk'tan geçtiğimiz ay ayrılan Tuvana Türkay, önceki gün Londra'ya gitti. Türkay, İngiltere'de bol bol gezerek hem ayrılığın üzüntüsünü unutacak hem de yakında çıkaracağı single çalışması için de bol bol enerji depolayacak.