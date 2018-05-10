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Dişi kartal

’in eşi , üzerinde ‘1903’ yazan hamile kıyafetiyle aşkını yine gösterdi

Dişi kartal
Hamileliğinin beşinci ayını geride bırakan Şükran Ovalı, Beşiktaş sevdasını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, önceki gün lı futbolcu eşi Caner Erkin'le Rumelihisarı Kale'de kahvaltıdaydı. İkiliye turist hayranlarının ilgisi büyüktü.



Neşeli halleriyle dikkat çeken , üzerinde 'Beşiktaş 1903' yazılı hamile kıyafetiyle dikkat çekti. Karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, kızına koyacağı 'Mihran' adını ise "Mihran, Pakistan'da İndus nehrine İslam yazarlarının verdiği bir isim" diyerek açıkladı.

AYDIN HAMZA
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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