Dişi kartal

Hamileliğinin beşinci ayını geride bırakan Şükran Ovalı, Beşiktaş sevdasını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, önceki gün Beşiktaşlı futbolcu eşi Caner Erkin'le Rumelihisarı Kale'de kahvaltıdaydı. İkiliye turist hayranlarının ilgisi büyüktü.
Neşeli halleriyle dikkat çeken Şükran Ovalı, üzerinde 'Beşiktaş 1903' yazılı hamile kıyafetiyle dikkat çekti. Karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, kızına koyacağı 'Mihran' adını ise "Mihran, Pakistan'da İndus nehrine İslam yazarlarının verdiği bir isim" diyerek açıkladı.
AYDIN HAMZA
Neşeli halleriyle dikkat çeken Şükran Ovalı, üzerinde 'Beşiktaş 1903' yazılı hamile kıyafetiyle dikkat çekti. Karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, kızına koyacağı 'Mihran' adını ise "Mihran, Pakistan'da İndus nehrine İslam yazarlarının verdiği bir isim" diyerek açıkladı.
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.