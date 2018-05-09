Sportif atışma!

Lüks giyim tutkusuyla bilinen Demet Akalın, şıklık konusunda hayranlarından bir türlü geçer not alamıyor. Popçu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün moral gecesinde verdiği konser için sportif kıyafetler tercih edince eleştiri yağmuruna tutuldu. Akalın, bu kez eleştirilere tepkisiz kalmadı.
Bir takipçi, popçuya "Ciddiye alıp düzgün giyinseydin" diye yorum yaptı. Akalın da "Üstümdeki eşofman Gucci! Tişörtüm Louis Vuitton! Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti!" karşılığını verdi. Popçu, 15 bin liralık kıyafetleriyle takipçisine ayar verdi.
Bir takipçi, popçuya "Ciddiye alıp düzgün giyinseydin" diye yorum yaptı. Akalın da "Üstümdeki eşofman Gucci! Tişörtüm Louis Vuitton! Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti!" karşılığını verdi. Popçu, 15 bin liralık kıyafetleriyle takipçisine ayar verdi.
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