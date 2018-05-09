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Rekoru 16 porsiyon

Rekoru 16 porsiyon döner
Hakan Ural, Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Sportif kişiliğiyle bilinen Ural, kendini ödüllendirmek istediği zaman yediğini söyledi. Oyuncu, "Dönere bayılıyorum. Bir gün tam 16 porsiyon yedim" dedi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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