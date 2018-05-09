Hakan Ural, Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Sportif kişiliğiyle bilinen Ural, kendini ödüllendirmek istediği zaman döner yediğini söyledi. Oyuncu, "Dönere bayılıyorum. Bir gün tam 16 porsiyon yedim" dedi.
Rekoru 16 porsiyon döner
Etiketler: Hakan Ural , döner
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.