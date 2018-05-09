Plazalarım vardı sattım

Serdar Ortaç, YouTube'da yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programının ikinci konuğu oldu. Ünlü marka danışmanının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Keşke eşimle aramızda 20 yaş olmasaydı da, gençken ilk aşkım karım olsaydı" dedi.
"Eşimin beni sevdiğinden tereddüdüm olsaydı, evlenmezdim" diyen Ortaç, yatırımlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Eskiden 10 katlı plazalarım, evlerim vardı. Hepsini sattım. Şimdi tüm mal varlığım, eşimle oturduğum evim."
"Eşimin beni sevdiğinden tereddüdüm olsaydı, evlenmezdim" diyen Ortaç, yatırımlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Eskiden 10 katlı plazalarım, evlerim vardı. Hepsini sattım. Şimdi tüm mal varlığım, eşimle oturduğum evim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.