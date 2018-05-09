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vardı sattım

Plazalarım vardı sattım
Serdar Ortaç, 'da yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programının ikinci konuğu oldu. Ünlü marka danışmanının sorularını yanıtlayan , "Keşke eşimle aramızda 20 yaş olmasaydı da, gençken ilk aşkım karım olsaydı" dedi.
"Eşimin beni sevdiğinden tereddüdüm olsaydı, evlenmezdim" diyen Ortaç, yatırımlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Eskiden 10 katlı plazalarım, evlerim vardı. Hepsini sattım. Şimdi tüm mal varlığım, eşimle oturduğum evim."
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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