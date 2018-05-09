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Ortaya karışık
Yonca Evcimik'in son çalışması 'Ortaya Karışık' cd olarak piyasaya çıktı. Prodüktörlüğünü Özgür Aras'ın yaptığı albümde 'Son Kalan Aşk' ve 'Kendine Gel' isimli şarkıların değişik versiyonları bulunuyor.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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