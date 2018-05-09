Ömür'sün Gedik

Geçtiğimiz gün Cape Town tatilinde çitayla verdikleri pozu paylaşan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Uyumakta olan çitanın ilaçla bayıltıldığını düşünen ikilinin takipçileri, çiftin yaptığının yanlış olduğunu savundu. Evcen ile Özçivit'i eleştirenlerin başında ise hayvansever Ömür Gedik vardı. Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Gedik, çifte şu sözlerle sitem etti:
'HATAYI KABUL EDİN'
"Birileri para kazansın diye uyuşturulan vahşi hayvanların kullanıldığı kirli ticarete alet olmalarına üzüldüm. Ben olsam hatamı kabul ederdim. Hatayı kabul etmek erdemdir." Ancak Gedik, bu defa faka bastı. Evcen, çitanın uyutulmadığını belirtip Ömür Gedik'in yaptığı sert eleştiriye şu sözlerle cevap verdi:
'ÖZELLİKLE SORDUK'
"Burası nesli tükenen hayvanlar için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Hasta ve engelli bebek çitalar, burada koruma altına alınıp bakıcılar tarafından büyütülüyor. Özellikle 'Çitaları uyuşturuyor musunuz?' diye sorduk ve 'Hayır' yanıtını aldık. Hatta çita, bir ara kafasını kaldırdı. Uykuda veya uyuşturulmuş değildi. Dünya çapındaki vakıfların desteklediği sosyal yardım kuruluşunun, bunu insanlara ticari kaygılarla pazarlamaya ihtiyacının da olmadığını düşünüyorum."
'HATAYI KABUL EDİN'
"Birileri para kazansın diye uyuşturulan vahşi hayvanların kullanıldığı kirli ticarete alet olmalarına üzüldüm. Ben olsam hatamı kabul ederdim. Hatayı kabul etmek erdemdir." Ancak Gedik, bu defa faka bastı. Evcen, çitanın uyutulmadığını belirtip Ömür Gedik'in yaptığı sert eleştiriye şu sözlerle cevap verdi:
'ÖZELLİKLE SORDUK'
"Burası nesli tükenen hayvanlar için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Hasta ve engelli bebek çitalar, burada koruma altına alınıp bakıcılar tarafından büyütülüyor. Özellikle 'Çitaları uyuşturuyor musunuz?' diye sorduk ve 'Hayır' yanıtını aldık. Hatta çita, bir ara kafasını kaldırdı. Uykuda veya uyuşturulmuş değildi. Dünya çapındaki vakıfların desteklediği sosyal yardım kuruluşunun, bunu insanlara ticari kaygılarla pazarlamaya ihtiyacının da olmadığını düşünüyorum."
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