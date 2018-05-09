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'de gecesi

Miamide Türk gecesi
Süreyya Yalçın, önceki akşam Miami'deki milyon dolarlık evinde 'Türk gecesi' düzenledi. Geçtiğimiz aylarda eşi Ozan Baran'la Kolombiyalı uyuşturucu satıcısı Pablo Escobar'a ait villayı satın alan ikoncan, yeni evinde dostlarını ağırladı.



İkili, Beach'te bulunan villadaki partide hiçbir detayı atlamadı. Misafirleri için Türk mutfağının lezzetlerini hazırlatan sosyetik çift, gecede davetlilere dansözlü sürpriz de yaptı. Misafirler, havuz başında geç saatlere dek çe şarkılarla eğlendi.



İkilinin baş misafirleri ise anneleri Ülkü Yalçın ile Baysan Baran'dı:



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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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