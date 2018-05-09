Süreyya Yalçın, önceki akşam Miami'deki milyon dolarlık evinde 'Türk gecesi' düzenledi. Geçtiğimiz aylarda eşi Ozan Baran'la Kolombiyalı uyuşturucu satıcısı Pablo Escobar'a ait villayı satın alan ikoncan, yeni evinde dostlarını ağırladı.
İkili, Miami Beach'te bulunan villadaki partide hiçbir detayı atlamadı. Misafirleri için Türk mutfağının lezzetlerini hazırlatan sosyetik çift, gecede davetlilere dansözlü sürpriz de yaptı. Misafirler, havuz başında geç saatlere dek Türkçe şarkılarla eğlendi.
İkilinin baş misafirleri ise anneleri Ülkü Yalçın ile Baysan Baran'dı:
İkili, Miami Beach'te bulunan villadaki partide hiçbir detayı atlamadı. Misafirleri için Türk mutfağının lezzetlerini hazırlatan sosyetik çift, gecede davetlilere dansözlü sürpriz de yaptı. Misafirler, havuz başında geç saatlere dek Türkçe şarkılarla eğlendi.
İkilinin baş misafirleri ise anneleri Ülkü Yalçın ile Baysan Baran'dı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.