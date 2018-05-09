Elektrikli Şahan

Komedide birbiriyle yarışan Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın rekabeti farklı bir boyut kazandı. Şu sıralar 'Recep İvedik' serisinin 6. filmi için hazırlık içinde olan Gökbakar, önceki gün Etiler'deki Miyabi restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 6 milyon liraya lüks bir tekne alan ünlü komedyenin yeni aracı ise alışverişinin bununla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.
İKİSİNİN DE TERCİHİ AYNI
Gökbakar, yeni aldığı BMW İ3s marka elektrikli aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Uzun boyu ve fazla kilolarıyla bilinen komedyenin, mini arabasına binerken bir hayli zorlandığı görüldü. Gökbakar'ın 300 bin lira değerindeki elektrikli aracı ise Cem Yılmaz'ın elektrikli bisikletini akıllara getirdi.
İVEDİK 6 AFRİKA'DA ÇEKİLECEK
Her yaptıklarıyla ister istemez birbirine rakip olan Gökbakar ve Yılmaz'ın ulaşımda da ekonomik yolu seçmesi "Aklın yolu bir" dedirtti. Yeni aracına binerken soruları yanıtlayan Gökbakar, "Recep İvedik 6'yı Afrika'da çekeceğiz. Proje netleşince detayları paylaşırım" diye konuştu. Ünlü komedyenin yeni aracının plakası için adının ve soyadının baş harflerini tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Gökbakar, kendisi için sosyal medyadaki "Hanımcı" benzetmesi için "Doğru söylemişler" diye konuştu.
AYDIN HAMZA
İKİSİNİN DE TERCİHİ AYNI
Gökbakar, yeni aldığı BMW İ3s marka elektrikli aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Uzun boyu ve fazla kilolarıyla bilinen komedyenin, mini arabasına binerken bir hayli zorlandığı görüldü. Gökbakar'ın 300 bin lira değerindeki elektrikli aracı ise Cem Yılmaz'ın elektrikli bisikletini akıllara getirdi.
İVEDİK 6 AFRİKA'DA ÇEKİLECEK
Her yaptıklarıyla ister istemez birbirine rakip olan Gökbakar ve Yılmaz'ın ulaşımda da ekonomik yolu seçmesi "Aklın yolu bir" dedirtti. Yeni aracına binerken soruları yanıtlayan Gökbakar, "Recep İvedik 6'yı Afrika'da çekeceğiz. Proje netleşince detayları paylaşırım" diye konuştu. Ünlü komedyenin yeni aracının plakası için adının ve soyadının baş harflerini tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Gökbakar, kendisi için sosyal medyadaki "Hanımcı" benzetmesi için "Doğru söylemişler" diye konuştu.
AYDIN HAMZA
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