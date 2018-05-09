Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Betül Demir, yeni klibi 'Anlat Anlat' için kamera karşısına geçti... Şarkıcı, Bursa'da çekilen klipte Derya Çopur imzalı üç farklı kostüm giydi. Klipte Betül Demir'e eşlik eden Sultan isimli papağan çekimler boyunca güzel sanatçının omzunda dans ederek kurlar yaptı.
Demir’in Sultan’ı
Etiketler: Bursa , pop müzik , betül demir , Sultan
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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