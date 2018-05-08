İşlerinden bulduğu her fırsatı çocuklarıyla geçiren Gülben Ergen, önceki gün de bu geleneğini bozmadı. Ünlü sanatçı, eski eşi Mustafa Erdoğan'dan olan oğulları Atlas, Ares ve Güney'le İstanbul turu yaptı. Vapura atlayan Ergen ve oğulları Kız Kulesi'ni ziyaret etti.
Vapurda gezinti
Etiketler: Gülben Ergen , İstanbul , Vapura , gezint
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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