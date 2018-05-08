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Vapurda i

Vapurda gezinti
İşlerinden bulduğu her fırsatı çocuklarıyla geçiren Gülben Ergen, önceki gün de bu geleneğini bozmadı. Ünlü sanatçı, eski eşi Mustafa Erdoğan'dan olan oğulları Atlas, Ares ve Güney'le İstanbul turu yaptı. atlayan Ergen ve oğulları Kız Kulesi'ni ziyaret etti.
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