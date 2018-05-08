Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu ile usta yapımcı eşi Türker İnanoğlu önceki akşam Kuruçeşme'de bulunan Bacaaltı Ocakbaşı'nda yemekteydi. Mekanda eşiyle yemek yiyen Bubikoğlu, ilk defa geldiği mekanın mönüsüyle ilgili övgü dolu sözler söyledi.
Usta çift keyifte
Etiketler: Gülşen Bubikoğlu , Türker İnanoğlu
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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