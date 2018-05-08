;
Yol Durumu
  1. Usta çift keyifte
  2. Mansız yeşil sahalarda

güzelliği

Plasenta güzelliği
Emine Ün, önceki gün 'Kum Saati' adlı radyo programında güzellik sırlarını verdi. 40 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, güzelliğinin sırrının koyun plasentası ile beyaz çaydan yapılan krem olduğunu açıkladı. Ün, "Bu karışım kırışıklıklara iyi geliyor" dedi. Bu arada Kim Kardashian, Madonna ve Eva Longoria gibi yıldızlar da güzelliğini plasentaya borçlu…
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar