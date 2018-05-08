Plasenta güzelliği

Emine Ün, önceki gün 'Kum Saati' adlı radyo programında güzellik sırlarını verdi. 40 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, güzelliğinin sırrının koyun plasentası ile beyaz çaydan yapılan krem olduğunu açıkladı. Ün, "Bu karışım kırışıklıklara iyi geliyor" dedi. Bu arada Kim Kardashian, Madonna ve Eva Longoria gibi yıldızlar da güzelliğini plasentaya borçlu…