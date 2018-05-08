Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını söyledi.
BAKICI KAÇTI!
Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bakıcının bulunması için yardım istedi.
BAKICI KAÇTI!
Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bakıcının bulunması için yardım istedi.
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