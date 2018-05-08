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  1. Özge Özpirinçci kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

'nin 2 yaşındaki yeğenine uygulanan şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

, sosyal medya hesabından dün 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istedi. Öte yandan bugün de bakıcının şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Özge Özpirinçcinin 2 yaşındaki yeğenine uygulanan şiddetin görüntüleri ortaya çıktı
Kadın dizisinin başrol oyuncusu , 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını söyledi.



BAKICI KAÇTI!
Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bakıcının bulunması için yardım istedi.
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  • 08 Mayıs 2018, Salı 11:28
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